El PP activa la maquinaria para las elecciones de 2027 y Rueda apoya a Isabel Couselo en Cuntis

Rueda y otros miembros del PP con Couselo en Cuntis Cedida

El Partido Popular de Galicia está activando la maquinaria en O Salnés y Ulla-Umia de cara a la importante cita con las urnas que tendrá lugar en mayo del próximo año. Si el sábado fue Ana Granja, la portavoz de Vilagarcía, la que se rodeó de 200 personas en una comida en el Churrasco de Rubiáns, hoy fue el turno de Isabel Couselo, la líder de la formación en Cuntis.

A la localidad de Ulla-Umia se desplazó el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, que destacó sobre la edil que se trata de una persona que “soluciona problemas e non os crea” y que, como portavoz y presidenta del PP local, trabaja con “rigor, seriedade e empatía”. Sobre 350 persona asistieron a esta cita, donde se reivindicó el “compromiso directo do partido cos veciños”.

El líder de los populares gallegos felicitó la gestión hecha desde el PP de Cuntis, poniendo en valor el “traballo diario” que hace que se genere “confianza”. En la reunión, en la que ejerció como anfitriona Couselo, también participaron el presidente provincial de la formación, Luis López, así como el conselleiro de Cultura e Lingua, José López.

Década "errática" socialista

“Se a xente nos da a súa confianza, hai que comprometerse con eles a traballar para resolver os seus problemas”, dijo Rueda, incidiendo en que en el gobierno gallego se pone el foco en cuestiones como “a sanidade, a educación ou a vivenda”.

El presidente del PPdeG cree que llamarle “mala política” a la de los socialistas “quédase curto” y lamenta que “en España parece que temos que normalizar determinados disparates”.

En clave de elecciones municipales, Rueda animó a “trabalalr dende xa para ir a por todoas, sen medias tintas”, al igual que para la cita con los comicios estatales. Defendió asimismo que el PP “é o partido máis próximo á xente, o máis parecido a Galicia”, valores que “non podemos perder nunca”.

Por su parte, el presidente provincial destacó la multitudinaria asistencia, lo que ve como “un claro preludio do que vai pasar dentro dun ano, cunha rotunda vitoria do PP da man de Isabel Couselo”. López ve cerca la consecución de la Alcaldía para los conservadores y dijo que, así, se pondrá fin a “máis dunha década socialista errática, sen proxectos, sen atención aos veciños e na que a única noticia foron as interminables débedas do Concello”. En todo caso, hizo un llamamiento a “non confiarse” por la sensación de cambio que se transmite a reclamó un “traballo sen descanso para culminar con éxito un fito que se toca cos dedos e que ten que converter a Isabel Couselo en alcaldesa”. La presidenta del PP de Cuntis ve como prioritario el desarrollo de suelo empresarial, la consecución de vivienda o la mejora de la red viaria.