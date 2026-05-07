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Cuntis 

El alcalde de Cuntis viaja a Guatemala en busca de una acción social

Como portavoz del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, busca posibles vías de colaboración en áreas como el abastecimiento de agua, sistemas de depuración o la gestión de residuos

Fátima Pérez
07/05/2026 20:00
Visita del alcalde de Cuntis a Raxruhá, en Guatemala
Visita del alcalde de Cuntis a Raxruhá, en Guatemala
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El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, como portavoz del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, se encuentra en Raxruhá, en Guatemala, para identificar posibles vías de colaboración entre la entidad autonómica y el país centroamericano en áreas como el abastecimiento de agua, sistemas de depuración, la gestión de residuos, la implementación de energías limpias o la promoción de la igualdad de género.

La Corporación de Raxruhá recibió a la delegación el pasado martes y presentó los principales desafíos que enfrenta este municipio rural de 40.000 habitantes, en su mayoría indígenas. Aquí el 36% de la población vive sumida en una pobreza extrema y la tasa de analfabetismo llega al 53%. 

Aquí el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade busca apoyar los esfuerzos locales para lograr el desarrollo sostenible de la villa. 

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