El alcalde de Cuntis viaja a Guatemala en busca de una acción social

Visita del alcalde de Cuntis a Raxruhá, en Guatemala Cedida

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, como portavoz del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, se encuentra en Raxruhá, en Guatemala, para identificar posibles vías de colaboración entre la entidad autonómica y el país centroamericano en áreas como el abastecimiento de agua, sistemas de depuración, la gestión de residuos, la implementación de energías limpias o la promoción de la igualdad de género.

La Corporación de Raxruhá recibió a la delegación el pasado martes y presentó los principales desafíos que enfrenta este municipio rural de 40.000 habitantes, en su mayoría indígenas. Aquí el 36% de la población vive sumida en una pobreza extrema y la tasa de analfabetismo llega al 53%.

Aquí el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade busca apoyar los esfuerzos locales para lograr el desarrollo sostenible de la villa.