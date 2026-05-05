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Cuntis

Saturnino Vara presentará en Cuntis su obra ‘Historia de un aventurero’

Fátima Pérez
05/05/2026 07:30
‘Historia de un aventurero’ de Saturnino Vara
‘Historia de un aventurero’ de Saturnino Vara
Cedida
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La Casa da Cultura de Cuntis acoge este viernes 8 de mayo, a las 20:00 horas, la presentación de ‘Historia de un aventurero’, una obra de Saturnino Vara Zanca, vecino de Burganes de Valverde (Zamora) pero actualmente residente en Caldas de Reis.

En esta ocasión Vara presenta una autobiografía en la que relata una vida intensa marcada por la ayuda desinteresada a los demás, la superación de graves problemas de salud y un fuerte compromiso social. El objetivo del autor es que el lector se implique ante situaciones que ocurren en la sociedad como el maltrato, la violencia de género o cualquier forma de agresión.

El Concello adelanta que será “un evento imprescindible para os amantes das boas historias” e informa que la entrada será gratuita hasta completar el aforo. 

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