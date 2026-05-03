Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Troáns celebra el Santísimo Sacramento el próximo 31 de mayo con una jornada de verbena

La Asociación Vecinal ‘A Carballeira de Sequelo’ será la encargada de organizar un año más la celebración

Fátima Pérez
03/05/2026 22:31
IMG20240809231547
Verbena en Arousa 
 D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La parroquia de Troáns, en Cuntis, celebrará el próximo 31 de mayo su fiesta en honor al Santísimo Sacramento organizada, como cada año, por la Asociación Vecinal ‘A Carballeira de Sequelo’.

La jornada comenzará desde primera hora de la mañana con las bombas de palenque para continuar con una misa cantada por el Coro Cánticos de Amil a las 13:00 horas. Tras la liturgia llegará la procesión bajo la batuta de la Banda Municipal de Música de Caldas de Reis. Finalmente, a partir de las 21:00 horas está previsto que comience una verbena amenizada por las orquestas Miramar y el Grupo Jb-Son.

La organización recuerda que, como siempre, en caso de lluvia se instalará una carpa para continuar el programa. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620