Troáns celebra el Santísimo Sacramento el próximo 31 de mayo con una jornada de verbena

Verbena en Arousa D.A.

La parroquia de Troáns, en Cuntis, celebrará el próximo 31 de mayo su fiesta en honor al Santísimo Sacramento organizada, como cada año, por la Asociación Vecinal ‘A Carballeira de Sequelo’.

La jornada comenzará desde primera hora de la mañana con las bombas de palenque para continuar con una misa cantada por el Coro Cánticos de Amil a las 13:00 horas. Tras la liturgia llegará la procesión bajo la batuta de la Banda Municipal de Música de Caldas de Reis. Finalmente, a partir de las 21:00 horas está previsto que comience una verbena amenizada por las orquestas Miramar y el Grupo Jb-Son.

La organización recuerda que, como siempre, en caso de lluvia se instalará una carpa para continuar el programa.