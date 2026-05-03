Fallece Enrique Portela, profesor y exconcejal del BNG en Cuntis

Enrique Portela como concejal del BNG en Cuntis D.A.

Consternación en Cuntis tras conocerse el fallecimiento de Enrique Portela, quien fue concejal del BNG y miembro del gobierno municipal. Portela anunció su renuncia al cargo en 2017 por motivos personales y profesionales que le llevaron a residir fuera de su localidad natal. En aquel momento, estaba al frente de las áreas de cultura, patrimonio, comercio y turismo. Además, en 2015 también fue candidato a la Alcaldía.

Actualmente trabajaba en Vilagarcía, en el IES Castro Alobre.

Ayer mismo se conocía la trágica noticia de su fallecimiento, con tan solo 37 años, y hoy el BNG de Cuntis ha querido dedicarle unas palabras de despedida “con fondo pesar”, en las que destacan su compromiso con la memoria histórica, la educación pública y la lengua gallega.