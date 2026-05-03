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Cuntis

Fallece Enrique Portela, profesor y exconcejal del BNG en Cuntis

El cuntiense fue miembro del gobierno municipal hasta 2017, cuando anunció su renuncia al cargo por motivos personales y profesionales

Fátima Pérez
03/05/2026 12:27
Enrique Portela como concejal del BNG en Cuntis
D.A.
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Consternación en Cuntis tras conocerse el fallecimiento de Enrique Portela, quien fue concejal del BNG y miembro del gobierno municipal. Portela anunció su renuncia al cargo en 2017 por motivos personales y profesionales que le llevaron a residir fuera de su localidad natal. En aquel momento, estaba al frente de las áreas de cultura, patrimonio, comercio y turismo. Además, en 2015 también fue candidato a la Alcaldía. 

Actualmente trabajaba en Vilagarcía, en el IES Castro Alobre. 

Ayer mismo se conocía la trágica noticia de su fallecimiento, con tan solo 37 años, y hoy el BNG de Cuntis ha querido dedicarle unas palabras de despedida “con fondo pesar”, en las que destacan su compromiso con la memoria histórica, la educación pública y la lengua gallega.

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