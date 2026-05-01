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Cuntis 

La Xunta adjudica la rehabilitación integral del Aurelio Marcelino Rey

La obra, de casi 1,1 millones y un plazo de nueve meses, busca mejorar el aislamiento térmico del centro cuntiense

Fátima Pérez
01/05/2026 20:16
CPI Aurelio Marcelino Rey García
CPI Aurelio Marcelino Rey García
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La Xunta de Galicia adjudica por casi 1,1 millones de euros la obra de rehabilitación integral del Centro Público Integrado Aurelio Marcelino Rey García, en Cuntis, que llevará a cabo la empresa Construcciones y Obras Taboada Ramos. La intervención tiene como objetivo mejorar el aislamiento térmico del centro y, para ello, el plazo de ejecución de la actuación, una vez se inicien los trabajos, será de nueve meses.

Con este aislamiento la intención es alcanzar un ahorro del 57,6% en consumo de energía y del 61,4% en emisiones de CO2. Para ello se colocarán 1.869 metros cuadrados de nueva cubierta de panel sándwich y lana de roca, sustituyendo también canalones y bajantes. También se cambiará el material de cubierta en el patio posterior y se saneará su estructura.

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Asimismo, se aislarán las fachadas mediante inyección en cámara en el edificio original y en el comedor con perlas expandidas EPS, y aplicando sistema SATE en la parte del centro que fue ampliada, un total de 2.097 metros cuadrados. La carpintería exterior (130 ventanas y 11 puertas) se sustituirá por una nueva de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios de doble acristalamiento, bajo emisivos, acústicos y de seguridad, con cámara de aire intermedia. Además, se incluye también la sustitución de las persianas y de las cajas de persianas.

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La rehabilitación integral incluye también actuaciones en el interior del centro, como la instalación de 515 luminarias LED y focos exteriores o la sustitución del pavimento vinílico en las aulas de Infantil. También se cambiará el falso techo de la antigua vivienda del conserje (hoy almacenes y aula de convivencia inclusiva) y del comedor.

Esta actuación se enmarca en las primeras 16 obras programadas por la Consellería de Educación en centros de enseñanza para este año, todas ellas ya adjudicadas con una inversión total de más de 16 millones de euros. En el conjunto del año, la inversión de la Xunta en obras en centros educativos ascenderá a un total de 73,6 millones de euros, un 4% más que en 2025.

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