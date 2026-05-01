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Cuntis 

Cuntis rugirá mañana con la V Concentración Motera Pinotes Racing

La ruta partirá del Pabellón Municipal de los Deportes a las 17:00 horas

Fátima Pérez
01/05/2026 22:00
Concentración de motos en Arousa 
D.A.
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El rugido de los motores vuelve mañana a Cuntis para celebrar la V Concentración Motera Pinotes Racing. Será en el Pabellón Municipal de los Deportes y la jornada promete convertirse en una concentración cargada de adrenalina, música y buen ambiente. 

El programa arrancará a las 12:00 horas con un espectáculo musical a cargo de Troula. A las 17:00 horas dará comienzo el itinerario del motor con la salida de la ruta. Poco después, a las 17:40 horas, habrá una primera parada con pinchos en Paradivas y la previsión es poner fin al recorrido en torno a las 18:30 horas. Después seguirá una gran exhibición de Stunt con Miguel Corredoira y, tras esta, una fiesta con servicio de pulpeiro y cantina.

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