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Cuntis

Se queda dormida y colisiona contra un árbol en el polígono de A Ran, en Cuntis

La conductora, de 20 años vecina de Caldas, volvía del trabajo de madrugada

Fátima Pérez
27/04/2026 11:48
Salida de vía en la N-640
Salida de vía en la N-640
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Una salida de vía en el polígono de A Ran, en Cuntis, obligó esta madrugada a movilizar a los servicios de emergencias para atender a la conductora, una joven de 20 años que fue trasladada al Hospital de Montecelo con heridas leves.

Al parecer, la mujer, vecina de Caldas, volvía del trabajo y podría haberse quedado dormida. Como consecuencia, se salió de la vía, golpeando el turismo contra un roble. El siniestro se produjo en torno a las 4:30 horas en la N-640, a su paso por la entrada del polígono industrial de A Ran. Por suerte, no hubo más vehículos implicados y la mujer viajaba sola en el vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, Urxencias Sanitarias de Galicia, Conservación de Estradas do Estado y Protección Civil de Cuntis.

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