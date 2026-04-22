Cambios en el PP de Cuntis: una nueva concejala ocupa el puesto de un edil que renuncia a su acta

Foto de familia del grupo municipal del PP de Cuntis Cedida

El PP de Cuntis incorporará a Margarita Escariz Fuentes como nueva concejala del grupo municipal para sustituir a Salva Pereira, quien presenta su renuncia al acta por falta de tiempo para desempeñar adecuadamente su representación institucional.

La que será nueva edil popular, técnica de Farmacia y vecina de Meira, ya mantuvo un primer encuentro de trabajo con la portavoz, Isabel Couselo, y con el resto de compañeros del grupo municipal para ponerse al día con el ritmo de trabajo y asumir sus funciones.

Couselo valoró positivamente la llegada de Escariz y, aunque lamentó la marcha de Pereira, aclaró que no se percibirá el cambio en el equipo porque dice, “somos un equipo amplo e diverso e unha familia forte e moi implicada que ten moi claro que o obxectivo é outorgarlle un futuro de esperanza a Cuntis”.

La portavoz también destacó el trabajo “inmenso” del edil saliente, especialmente en los malos momentos, “xa que agora todo semella algo máis sinxelo cando conseguimos converternos na alternativa de goberno que quere a maioría de Cuntis pero houbo tempos moito máis complicados e neses sempre estivo Salva aguantando a bandeira do partido”, apuntó.