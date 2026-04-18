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Cuntis

Cuntis organiza una andaina por el cauce del Gallo para ensalzar su “patrimonio etnográfico”

El recorrido será de unos 10 kilómetros, dificultad media y seguirá el cauce del río Gallo hasta la desembocadura del Umia

Fátima Pérez
18/04/2026 22:15
Una andaina en Cuntis 
D.A.
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El plazo para inscribirse en la andaina que organiza el Concello de Cuntis para el próximo fin de semana finaliza el 24 de abril. Esta cita, con una distancia de 10 kilómetros y dificultad media, forma parte de la programación primaveral del Concello y será el próximo domingo 26 de abril con salida a las 10:00 horas desde la Praza das Árbores y pensada para exponer el patrimonio etnográfico de la villa.

En cuanto al recorrido, la idea es seguir el cauce del río Gallo hasta la desembocadura del Umia, “é un monte moi bonito no que te vas atopando diferentes elementos que son os que lle dan contido á andaina. Ademais é sombría e moi verde, moi nosa”, explica el técnico de Turismo, Manuel Martínez.

El Concello busca poner en valor el patrimonio, la cultura y la naturaleza de la villa

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Aunque señala que llevaban un tiempo sin organizar este tipo de actividades en la villa, recuerda el éxito de anteriores convocatorias y cuenta con reunir de nuevo a muchos interesados e interesadas. “Agora facía tempo que non as facíamos pero na última tivemos máis de 80 persoas”, cuenta.

La inscripción se podrá realizar a través de este teléfono 615 193 391 o en el correo turismo@concellodecuntis.es.

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