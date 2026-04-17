Cuntis proyecta la instalación de un área de autocaravanas en la rúa da Presiña

Un área de autocaravanas en Arousa Gonzalo Salgado

Cuntis proyecta la creación de un área de autocaravanas en el municipio y trabaja ya en la búsqueda de una parcela a acondicionar que cumpla con todos los requisitos pertinentes.

Aunque se trata de un proyecto que el gobierno local tenía en mente, volvió a debate hace unos días en el Pleno de la Corporación a través de una moción del grupo del BNG. Los nacionalistas lamentaban que ante el aumento de “caravanismo” en la zona era una “desgracia” que en Cuntis no se pudiera ofrecer un servicio de aparcamiento para estos vehículos. “Penso que Cuntis ten moito que ofrecer”, explicaba el portavoz nacionalista aclarando también que su partido traía esta propuesta sin “condicións”, solo con el objetivo de que se pueda instalar esta área.

El alcalde, Manuel Campos, aclara que ya se está estudiando una ubicación en la parte posterior al centro de salud. “Hai un terreo na rúa da Presiña que xa se está utilizando como aparcadoiro, próximo ao casco urbano e ten auga, porque para instalar o parking fai falta toma de auga”, explica Campos y aclara que cuando se definan los terrenos se acondicionará la zona.