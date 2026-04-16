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Cuntis

El Palo Santo de Cuntis se cuelga una plata y un bronce en el XVI GourmetQuesos

Fátima Pérez
16/04/2026 21:10
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La compañía cuntiense Central Lechera Gallega continúa sumando reconocimientos, los últimos en el XVI GourmetQuesos, el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026.

La compañía se coronó con el bronce en la categoría ‘Vaca curado leche pasteurizada’ con su Palo Santo do Camiño 200 días y con la plata en la categoría ‘Mezcla semicurado’ con su  Palo Santo do Camiño Selección.

Este certamen valora cada año los mejores quesos nacionales, juzgando aspectos como la corteza, el color, la textura, el olor, el sabor, el regusto y la persistencia de cada una de las muestras.

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