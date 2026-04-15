Rueda destaca la “estabilidade” del partido para afrontar las municipales

Alfonso Rueda con Luis López, Paula Prado y la portavoz del Partido Popular en Cuntis, Isabel Couselo Cedida

El presidente del Partido Popular de Galicia y de la Xunta, Alfonso Rueda, trabaja ya en cultivar la estrategia popular para las próximas elecciones municipales de 2027, para las que insiste “debemos ir a por todas, non dando ningún concello por gañado nin ningunha alcaldía por perdida”. Así lo manifestó durante la Junta Directiva Provincial del PP de Pontevedra que se celebró esta tarde en el balneario de Cuntis.

Rueda destacó la “estabilidade” y la “moderación” que ofrece el PP en Galicia en un encuentro en el que participaron también el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y la secretaria general del partido, Paula Prado.

El líder de los populares insistió en que “non é momento de relaxarse”, pero aprovechó para poner en valor la “xestión e eficacia” del PP tanto en la Xunta de Galicia como en la Diputación de Pontevedra y lo comparó con un Gobierno socialista “incapaz, caótico e imprevisible”. A su vez, lanzó también una crítica al BNG por sus negativas ante cualquier posibilidad de desarrollo y avance en Galicia. “Representamos o diálogo e o progreso non como os partidos que prefiren retardar a formación de gobernos autonómicos, aínda cando non gañaron as eleccións”, apuntó.

El 85% de las promesas

Rueda recordó que su ejecutivo ya tiene en marcha el 85% de las medidas que se plantearon para esta legislatura y mencionó logros como la educación gratuita desde la escuela infantil hasta la universidad; el esfuerzo histórico en vivienda; o la sanidad pionera, con el centro de protonterapia y el proyecto de reforma de la atención primaria.

Junta Directiva Provincial del PP de Pontevedra en el balneario de Cuntis Cedida

Para finalizar, recordó también que la confianza mayoritaria de los gallegos y, en particular de los pontevedreses, “non é logro dun día”, poniendo en valor el trabajo de todos los miembros del partido.

Elogios al PP de Cuntis

Por otra banda, el presidente del PP provincial, Luis López, aprovechó para destacar el compromiso de la portavoz del partido en Cuntis, Isabel Couselo. “Co seu labor de oposición está tapando moitas das carencias que ten o actual concello, xa que en Cuntis falta un alcalde capaz de rescatar ao concello do pozo de 5 millóns de euros de débeda no que está, falta un goberno local que pague todos os anos ás asociacións, e non cando lle cadra, e falta un PSOE capaz de plantarse ante o Goberno polo pésimo estado da N-640”, criticó López y auguró una mayoría absoluta para el PP en este municipio, con Couselo como la “alcaldesa que merece”.

López, además, destacó que el buen trabajo que se está realizando en el partido y en la provincia se refleja en el “pánico” de otros partidos. “Hai que estar moi desesperados para que o subdelegado do PSOE en Pontevedra, Abel Losada, acuse ao PP de provocar un incendio dunha máquina, e pasou aquí, en Cuntis”, recordó el presidente en su intervención.