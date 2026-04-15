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Cuntis

La Asociación Río Gallo ofrece 50 plazas para disfrutar en junio del Descenso del Sella

El precio de la experiencia es de 165 euros e incluye camping con bungalós, manutención completa y la actividad en piragua 

Fátima Pérez
15/04/2026 12:26
La última edición de esta actividad
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La Asociación Cultural Xuvenil Río Gallo de Cuntis organiza una año más un viaje para participar en el Descenso del río Sella los días 19, 20 y 21 de junio de 2026. La actividad, dirigida a personas de distintas edades, combina deporte, naturaleza y convivencia en un entorno privilegiado.

El programa incluye alojamiento en camping con bungalós de dos, tres o cuatro personas, manutención completa (excepto la cena del viernes) y la participación en el tradicional descenso en piragua por el río Sella. Además, los asistentes podrán disfrutar de instalaciones como piscina, sauna, baño turco y gimnasio.

La Asociación Río Gallo de Cuntis organiza el Descenso del río Sella
La Asociación Río Gallo de Cuntis organiza el Descenso del río Sella
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El precio de la experiencia es de 165 euros, con un anticipo de reserva de 50 euros. La organización ha confirmado un total de 50 plazas disponibles, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación.

La salida está prevista desde distintos puntos, entre ellos Cuntis, el viernes 19 de junio a las 19:00 horas.

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