Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis ya tiene programación para celebrar los días 6 y 7 de junio su popular Corpus Christi

La verbena será el sábado y correrá a cargo de  La Banda de Ayer, Louband y Xabi Dj

Fátima Pérez
15/04/2026 17:25
Una pasada edición del Corpus Christi de Cuntis 
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Corpus Christi de Cuntis ya tiene fechas y programación. Será los días 6 y 7 de junio aunque, previamente, el jueves día 4 a las 19:30 horas tendrá lugar el primero de los actos solemnes con una misa cantada por el coro Cantares das Burgas en el convento y una procesión hasta el cruceiro.

Ya el sábado 6 de junio las actividades comenzarán con un certamen de habaneras a las 12:30 horas en la praza das árbores con Cantares das Burgas, Arcos de Furcos y Santa Eulalia de Portela. A las 16:00 horas comenzará la elaboración de las alfombras florales por el casco histórico y manualidades para los pequeños desde las 18:30. Después seguirá un “tardeo” en la praza das árbores y a las 23:00 la verbena a cargo de La Banda de Ayer, Louband y Xabi Dj.

El domingo la jornada se abrirá a las 10:30 horas con una alborada a cargo de la Banda de Música de Valga. A las 12:00 será el turno de las misa y procesión. De nuevo la tarde estará pensada para los pequeños con contacontos desde las 18:30 horas.

Finalmente, la Banda de Música de Valga ofrecerá un concierto a las 20:30 horas en la praza das árbores que pondrá fin a un fin de semana festivo en la villa termal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina