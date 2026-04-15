Cuntis ya tiene programación para celebrar los días 6 y 7 de junio su popular Corpus Christi

Una pasada edición del Corpus Christi de Cuntis Cedida

El Corpus Christi de Cuntis ya tiene fechas y programación. Será los días 6 y 7 de junio aunque, previamente, el jueves día 4 a las 19:30 horas tendrá lugar el primero de los actos solemnes con una misa cantada por el coro Cantares das Burgas en el convento y una procesión hasta el cruceiro.

Ya el sábado 6 de junio las actividades comenzarán con un certamen de habaneras a las 12:30 horas en la praza das árbores con Cantares das Burgas, Arcos de Furcos y Santa Eulalia de Portela. A las 16:00 horas comenzará la elaboración de las alfombras florales por el casco histórico y manualidades para los pequeños desde las 18:30. Después seguirá un “tardeo” en la praza das árbores y a las 23:00 la verbena a cargo de La Banda de Ayer, Louband y Xabi Dj.

El domingo la jornada se abrirá a las 10:30 horas con una alborada a cargo de la Banda de Música de Valga. A las 12:00 será el turno de las misa y procesión. De nuevo la tarde estará pensada para los pequeños con contacontos desde las 18:30 horas.

Finalmente, la Banda de Música de Valga ofrecerá un concierto a las 20:30 horas en la praza das árbores que pondrá fin a un fin de semana festivo en la villa termal.