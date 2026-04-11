El PP de Cuntis acusa al alcalde de “roubarlle” las ayudas de 2023 y 2025 a las asociaciones

La portavoz popular, Isabel Couselo, en un Pleno Mónica Ferreirós

El Partido Popular de Cuntis acusó al alcalde, Manuel Campos, de “roubarlle” las ayudas nominativas de los años 2023 y 2025 a las asociaciones, clubes y colectivos, tras sacar adelante esta semana en Pleno la aprobación de una modificación de crédito para abonar las del presente ejercicio. Una circunstancia que, para los populares, “deixa ben ás claras que o goberno socialista non pretende pagar as pendentes agardando que queden atrás”.

“Estamos na cuarta anualidade do presente mandato e o Concello só foi quen de pagar as axudas aos colectivos en 2024 e agora pretende facer o propio coas deste ano, pero ten unha débeda económica e moral con estas entidades, coas que non colaborou en 2023 e 2025”, le reprochó la portavoz popular, Isabel Couselo al regidor, al que acusó de “non ter palabra”.

De hecho, la concejala instó al alcalde cuntiense a aclarar que va a ocurrir con esas dos anualidades pendientes: “Dános a impresión de que Manuel Campos dá esas achegas por esquecidas e non pensa abonalas, coa súa habitual política de fuxida para adiante, obrigando aos colectivos a vivir ao bordo da asfixia económica”, criticó Couselo, que reitero sus quejas en el Pleno de la “terrible xestión económica, cunha débeda millonaria”.