Cuntis valora positivamente el papel del Centro de Día tras concederle en 2025 47.500 euros de aportación social

Centro de Día de Cuntis Cedida

Cuntis hace balance del funcionamiento de su Centro de Día y atribuye a la inversión social municipal de 47.500 euros una parte del éxito del servicio a lo largo del 2025.

Para el gobierno local esta instalación es clave para el bienestar y la conciliación de las familias de la villa. Es por esto que en 2025 destinaron una aportación de carácter social, dividida en dos pagos de 23.750 euros, como reflejo del compromiso municipal con el Centro de Día. Tal y como explica el Concello, gracias a esta ayuda económica la entidad pudo ofrecer "un servizo óptimo ao longo de todo o ano pasado".

Las instalaciones conmemoraron además su sexto aniversario hace unos meses con una visita del alcalde, Manuel Campos, la concejala de Servicios Sociales, Ana Loureiro, y la técnica municipal, Susana Gómez. En ella pudieron evaluar la evolución positiva del centro y el "gran traballo" que en él se desarrolla.

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Objetivo: ampliar la capacidad del centro

El objetivo ahora es poder ampliar la capacidad del espacio, que dispone por el momento de 20 plazas, algo que no incumbe al Concello al ser el centro competencia del gobierno autonómico. Sin embargo, Campos sí adelanta que desde su ejecutivo trabajan sin descanso para lograr instalar en Cuntis una residencia para personas mayores.