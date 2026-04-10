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Cuntis 

El Corpus Christi de Cuntis trabaja en su programación para este 2026 y anuncia a La Banda de Ayer como primer grupo confirmado

Fátima Pérez
10/04/2026 07:23
Alfombras de flores en Cuntis
Alfombras de flores en Cuntis
Cedida
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El Corpus Christi de Cuntis ya trabaja en su cartel para este 2026 y anuncia el primer grupo confirmado que se unirá a la programación festiva. Será La Banda de Ayer, una formación que se popularizó gracias a su apuesta por versionar clásicos del pop y rock de los años 80 y 90. 

Por el momento no se conocen más detalles de la programación de esta nueva edición, que se prevé celebrar el próximo mes de junio. 

Esta festividad reúne cada año en Cuntis a cientos de seguidores de una tradición religiosa en la que las alfombras de flores son las protagonistas para cubrir las calles de la villa termal. Además, se espera que estos actos vayan acompañados por una amplia programación con actividades para todos los públicos, música y citas religiosas. 

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