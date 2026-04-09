Cuntis aprueba las nominativas entre críticas por la deuda municipal

Alcalde de Cuntis, Manuel Campos Mónica Ferreirós

El Pleno de Cuntis aprueba una modificación de créditos que permitirá asumir el pago de las subvenciones nominativas del año 2026, en un debate en el que, de nuevo, la oposición lamenta la “aterradora” deuda del Concello.

Tanto el Partido Popular como el BNG se abstuvieron en esta modificación de créditos al considerar que esto supone “poñer ao Concello nunha situación económica máis complicada”, pero también asumieron la necesidad de apoyar a los colectivos locales que se verán beneficiados por estas partidas.

La portavoz del grupo popular, Isabel Couselo, lamentó que el gobierno local utilice otras partidas esenciales para obtener los fondos con los que abonará las nominativas, destacando el caso de la luz, que se pondrá a cero.

Baja asignación al atletismo

En cuanto a la aprobación del anexo en el que se dividen las subvenciones destinadas a cada colectivo, el PP también criticó la baja asignación que se prevé para el Club de Atletismo de Cuntis. “Sácaselle o 35 % da súa asignación. Nós consideramos que, se hai unha subida, debe haber para todos”, apuntó Couselo. El mismo Club de Atletismo manifestó hace unos días su disgusto al ver que pasaban de los 9.000 euros en 2024 a los 6.000 este año y aseguró que esta falta de apoyo ponía en riesgo la continuidad de un “club con 38 años de éxitos”.

Ante estas reclamaciones, el alcalde, Manuel Campos, aclaró que la bajada en la asignación fue motivada por la última cantidad que justificó la entidad deportiva y recalcó también su falta de organización de eventos y actividades deportivas en el municipio.

El BNG, por su parte, coincidió con las críticas del Partido Popular y subrayó que “unha vez máis tráese unha modificación de crédito para pagar algo que xa debería estar consignado se se fixesen uns orzamentos como é debido”.

Por su parte, para cerrar el debate, Campos recordó la apuesta del gobierno local por las entidades locales, arrojando los datos del año 2015 —cuando gobernaba el PP—, en el que se destinaron “solo” 38.500 euros en nominativas. “Eran oito asociacións as que recibían cartos. Agora gástanse 95.500 euros e benefícianse 12 asociacións”, sentenció el regidor cuntiense.

2 millones de euros en facturas

Otro de los puntos que protagonizó el Pleno ordinario fue el resultado del gasto del año 2025 y, por ende, la deuda que acumula el Concello, unos datos que el PP calificó como “aterradores” al aclarar que eran 1,7 millones de euros en facturas sin pagar solo en el último año, a las que ahora se suman también los meses de 2026 para alcanzar los 2 millones de euros.

“Non sei como vai facer o goberno local para devolver todos estes cartos, pero está claro que este é un dos concellos que peor situación económica ten en Galicia”, insistió la portavoz popular.