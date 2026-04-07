La Fundación Terra Termarum Castrolandín desvela los secretos de la cerámica castrexa

Un obradoiro organizado por la Fundación Terra Termarum Castrolandín Cedida

La Fundación Terra Termarum Castrolandín se une a la Fundación Pública Artesanía de Galicia para celebrar los Días Europeos de la Artesanía y compartir los secretos de la cerámica castrexa.

Así, desde hoy, día 7 de abril, hasta el viernes 10 de abril la entidad cuntiense pondrá a disposición del público una demostración de cerámica en el sede de la fundación de 11:00 a 13:00 horas para compartir algunas de las técnicas ancestrales de este método artístico. "Creo que este é o terceiro ano que participamos e a verdade é que sempre que formamos parte desta iniciativa sempre tivemos moi boa acollida", explica Sandra Obarrio, responsable del taller.

La fundación, que lleva más de 25 años trabajando por preservar, investigar y musealizar el yacimiento arqueológico de Castolandín, considera esta "unha oportunidade fantástica para poñer en valor o patrimonio de Cuntis e a pegada do Castro a través do barro".

Crea una pieza de cerámica

A mayores, los días 10 y 11 de abril se podrá disfrutar también de unos obradoiros prácticos para todos los públicos para crear una pieza empleando la técnica sobre torno lento, todo con ayuda de los profesionales. En total serán tres obradoiros gratuitos que se impartirán en la misma sede de la Fundación Terra Termarum Castrolandín, en la Praza das Árbores. Todas las plazas están ya cubiertas pero desde la entidad han habilitado una lista de reserva para cubrir todos los lugares en el caso de quedar disponible alguna plaza en el último momento.

El primer turno será el viernes de 16:30 a 18:30 horas; el segundo el sábado de 11:00 a 13:00 horas; y el tercero ese mismo día en horario de tarde, de 16:30 a 18:30 horas.