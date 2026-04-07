El PP de Cuntis califica de "insostible" el aumento de la deuda municipal

Los populares de Cuntis en el Pleno del Concello D.A.

El grupo municipal del PP de Cuntis lamenta la gestión económica del gobierno local y advierte que la deuda continúa creciendo. Lo hace antes de celebrarse mañana el Pleno ordinario, a las 20:15 horas, en el que está previsto que el ejecutivo comparta el resultado económico del año 2025.

“Neste último ano, as débedas medraron de forma desorbitada. En decembro volvía a haber, no caixón, facturas sen pagar por outros case dous millóns de euros e se o sumamos ós tres millóns de débedas que xa arrastramos a día de hoxe estamos seguros de que as débedas de Cuntis xa superan os cinco millóns de euros”, explican desde el Partido Popular.

El Concello de Cuntis destinará 95.500 euros a las asociaciones locales Más información

En el Pleno se abordarán también las subvenciones nominativas que anunció el gobierno local hace unos días y con las que pretende destinar hasta 95.500 euros de fondos propios para apoyar el trabajo diario de las asociaciones locales, incluyendo hasta 12 entidades culturales, vecinales y deportivas del municipio. Los populares consideran que se trata de aportaciones “esenciais”, ya que insisten en que algunas de estas entidades atraviesan una situación crítica desde que se les eliminó la asignación en el año 2023 y en el 2025.

Moción del BNG

Finalmente, el grupo municipal del BNG presentará una moción a la corporación para proponer la creación de una área de autocaravanas en la villa termal.