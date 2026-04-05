El PP de Cuntis celebrará una nueva edición de su comida popular el próximo 10 de mayo

Nueva edición de la comida popular del PP en Cuntis Cedida

El Partido Popular de Cuntis celebrará el próximo 10 de mayo una nueva edición de su ya tradicional comida popular, una cita que se ha consolidado en el calendario local y que cada año reúne a numerosos vecinos y simpatizantes para combinar política, tradición y gastronomía en una jornada abierta a la participación.

El evento tendrá lugar a partir de las 13:30 horas, en las inmediaciones del campo de fútbol de A Ran, donde los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo y de convivencia.

El menú previsto incluye empanada mixta, oreja y pulpo con patatas y el precio será de 30 euros por comensal.

Se trata de una iniciativa que ya cuenta con varias ediciones a sus espaldas, consolidándose como una de las citas más esperadas del grupo municipal. Además, este encuentro volverá a celebrarse en el mismo fin de semana en el que habitualmente tiene lugar cada año, reforzando así su continuidad.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través de los teléfonos facilitados por la organización.