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Cuntis

El PP de Cuntis celebrará una nueva edición de su comida popular el próximo 10 de mayo

El evento tendrá lugar en las inmediaciones del campo de fútbol de A Ran a partir de las 13:30 horas

Fátima Pérez
05/04/2026 07:00
Nueva edición de la comida popular del PP en Cuntis
Nueva edición de la comida popular del PP en Cuntis
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El Partido Popular de Cuntis celebrará el próximo 10 de mayo una nueva edición de su ya tradicional comida popular, una cita que se ha consolidado en el calendario local y que cada año reúne a numerosos vecinos y simpatizantes para combinar política, tradición y gastronomía en una jornada abierta a la participación.

El evento tendrá lugar a partir de las 13:30 horas, en las inmediaciones del campo de fútbol de A Ran, donde los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo y de convivencia.

El menú previsto incluye empanada mixta, oreja y pulpo con patatas y el precio será de 30 euros por comensal.

Se trata de una iniciativa que ya cuenta con varias ediciones a sus espaldas, consolidándose como una de las citas más esperadas del grupo municipal. Además, este encuentro volverá a celebrarse en el mismo fin de semana en el que habitualmente tiene lugar cada año, reforzando así su continuidad.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través de los teléfonos facilitados por la organización. 

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