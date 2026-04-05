Cuntis abre un proceso selectivo para cubrir una plaza de administrativo en el Concello

Casa do Concello de Cuntis Cedida

El Concello de Cuntis abre la convocatoria de un proceso selectivo para cubrir una plaza de administrativo. Se trata de una oferta de oposición libre, abierta a todas las personas que cumplan los requisitos.

La plaza pertenece al grupo C1 de la escala de Administración General, con jornada completa, y está destinada a desempeñar funciones administrativas en el ámbito municipal. Entre las tareas asignadas se incluyen la tramitación de expedientes, la gestión del padrón municipal, la preparación de actas de órganos colegiados, la contratación administrativa y la atención al público, entre otras.

Para participar, las personas aspirantes deberán contar, como mínimo, con el título de Bachillerato, tener 16 años cumplidos y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. Además, se exige contra con el certificado de lengua gallega Celga 4 o superar una prueba específica de conocimiento del idioma.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en el registro del Concello o a través de la sede electrónica.