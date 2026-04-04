Investigan un posible acto vandálico en Cuntis tras arder una máquina que trabajaba en la reparación de la N-640

Máquina calcinada esta madrugada Cedida

Un incendio registrado esta madrugada, alrededor de las 4:00 horas, calcinó por completo una máquina que trabajaba en la reparación del firme en la carretera N-640, a su paso por Cuntis. El suceso ya está siendo investigado por la Policía Judicial para determinar si se trató de un acto vandálico.

Tal y como apuntó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, quien se desplazó al lugar esta mañana, la batería del vehículo estaba intacta, por lo que la principal hipótesis apunta a que el incendio fue provocado.

Losada recordó también que estas máquinas forman parte de un contrato de emergencia destinado a mejorar la seguridad vial en la zona, un plan activado por el Ministerio de Transportes para reparar los daños ocasionados por los temporales en la red estatal.

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Por su parte, el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, agradeció la asistencia del subdelegado y la actuación de los servicios de emergencia, pero hizo un llamamiento a la responsabilidad y pidió la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.

Campos también destacó que la principal perjudicada tras este incidente es la empresa encargada de las obras, Marconsa, con sede en Vilagarcía de Arousa, que ha sufrido la pérdida de una máquina cuyo valor supera los 100.000 euros.

Clima de crispación

En este contexto, Abel Losada señaló también la "irresponsabilidad" de algunos partidos políticos al generar alarma social en torno al estado de las carreteras y recordó, tras las réplicas del Partido Popular, que "están a ser reparados neste momento, e o problema desta creación irresponsable dun clima de crispación leva a que persoas perturbadas fagan actos vandálicos deste tipo".