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Cuntis

El PP pide al subdelegado que retire su acusación tras el sabotaje de la maquinaria en Cuntis

Fátima Pérez
04/04/2026 19:23
Los operarios tras el incendio de la maquinaria en Cuntis
Los operarios tras el incendio de la maquinaria en Cuntis
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El PP Provincial de Pontevedra condena los actos vandálicos que se produjeron en Cuntis tras el sabotaje de la maquinaria destinada a la mejora de la N-640 y lamenta "as manifestacións do subdelegado do Goberno, Abel Losada, responsabilizando e culpando ao PP destes feitos".

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Losada señaló la "irresponsabilidade" de algunos partidos políticos al generar alarma social en torno al estado de las carreteras destacando el caso del Partido Popular y responsabilizándolos por "crear un clima de crispación". A estas acusaciones responden ahora los populares y aseguran que simplemente trataron de "defender a unánime demanda cidadá polo lamentable estado das estradas nacionais e a falta de mantemento por parte do Ministerio de Transportes". 

Desde el PP consideran que estas acusaciones "son indignas dun representante público e pedimos que rectifique inmediatamente e pida desculpas públicas ao noso partido".

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