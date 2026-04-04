El PP pide al subdelegado que retire su acusación tras el sabotaje de la maquinaria en Cuntis

Los operarios tras el incendio de la maquinaria en Cuntis Cedida

El PP Provincial de Pontevedra condena los actos vandálicos que se produjeron en Cuntis tras el sabotaje de la maquinaria destinada a la mejora de la N-640 y lamenta "as manifestacións do subdelegado do Goberno, Abel Losada, responsabilizando e culpando ao PP destes feitos".

Investigan un posible acto vandálico en Cuntis tras arder una máquina que trabajaba en la reparación de la N-640 Más información

Losada señaló la "irresponsabilidade" de algunos partidos políticos al generar alarma social en torno al estado de las carreteras destacando el caso del Partido Popular y responsabilizándolos por "crear un clima de crispación". A estas acusaciones responden ahora los populares y aseguran que simplemente trataron de "defender a unánime demanda cidadá polo lamentable estado das estradas nacionais e a falta de mantemento por parte do Ministerio de Transportes".

Desde el PP consideran que estas acusaciones "son indignas dun representante público e pedimos que rectifique inmediatamente e pida desculpas públicas ao noso partido".