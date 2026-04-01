Cuntis ofrecerá visitas guiadas todos los martes y viernes como parte de su programa primaveral

El Concello busca poner en valor el patrimonio, la cultura y la naturaleza de la villa Cedida

El Concello de Cuntis, a través de la Oficina de Turismo, presenta su programa de actividades para poner en valor el patrimonio, la cultura y la naturaleza de la villa termal durante los meses de primavera.

La intención es que tanto los vecinos como los visitantes puedan conocer de primera mano los secretos y la historia de Cuntis. Para ello, la Oficina de Turismo pone en marcha un programa regular de visitas guiadas que se realizarán todos los martes a las 16:30 horas y los viernes a las 10:30 horas. Eso sí, para que puedan llevarse a cabo será necesario completar un mínimo de diez personas inscritas.

Ante esta circunstancia, el departamento aclara que tendrá total flexibilidad para adaptarse a otras fechas u horarios siempre que se pueda formar un grupo cerrado.

En este plan de primavera se incluye también una ruta especial para celebrar la Semana Santa, dando respuesta a la alta demanda de visitantes en estas fechas. Así, este Jueves Santo, se celebrará una visita guiada por el municipio que partirá a las 12:30 horas de la Praza das Árbores.

Día del Libro y Letras Galegas

Con vista a futuras celebraciones, el área de Turismo trabaja también con la Biblioteca Municipal para conmemorar el Día del Libro y el Día das Letras Galegas, jornada para la que se prevé organizar una gran programación que “encherá a vila de cultura”.

Ya por último, para poner fin a la programación primaveral, el Concello organizará para el próximo 26 de abril una caminata pensada para disfrutar del entorno visitando los paisajes naturales de la villa termal.