Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis ofrecerá visitas guiadas todos los martes y viernes como parte de su programa primaveral

Además, este Jueves Santo, se celebrará una visita guiada por el municipio que partirá a las 12:30 horas de la Praza das Árbores

Fátima Pérez
01/04/2026 00:05
El Concello busca poner en valor el patrimonio, la cultura y la naturaleza de la villa
El Concello busca poner en valor el patrimonio, la cultura y la naturaleza de la villa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Cuntis, a través de la Oficina de Turismo, presenta su programa de actividades para poner en valor el patrimonio, la cultura y la naturaleza de la villa termal durante los meses de primavera.

La intención es que tanto los vecinos como los visitantes puedan conocer de primera mano los secretos y la historia de Cuntis. Para ello, la Oficina de Turismo pone en marcha un programa regular de visitas guiadas que se realizarán todos los martes a las 16:30 horas y los viernes a las 10:30 horas. Eso sí, para que puedan llevarse a cabo será necesario completar un mínimo de diez personas inscritas.

Ante esta circunstancia, el departamento aclara que tendrá total flexibilidad para adaptarse a otras fechas u horarios siempre que se pueda formar un grupo cerrado.

En este plan de primavera se incluye también una ruta especial para celebrar la Semana Santa, dando respuesta a la alta demanda de visitantes en estas fechas. Así, este Jueves Santo, se celebrará una visita guiada por el municipio que partirá a las 12:30 horas de la Praza das Árbores.

Día del Libro y Letras Galegas

Con vista a futuras celebraciones, el área de Turismo trabaja también con la Biblioteca Municipal para conmemorar el  Día del Libro y el Día das Letras Galegas, jornada para la que se prevé organizar una gran programación que “encherá a vila de cultura”.

Ya por último, para poner fin a la programación primaveral, el Concello  organizará para el próximo 26 de abril una caminata pensada para disfrutar del entorno visitando los paisajes naturales de la villa termal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina