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Cuntis

Cuntis inicia en Portela su campaña de desbroces de Primavera

Este plan abarca unos 79 kilómetros cuadrados con un total de 78 núcleos repartidos en ocho parroquias

Fátima Pérez
31/03/2026 07:00
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El alcalde de Cuntis, Manuel Campos
Cedida
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El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, valora positivamente los trabajos de desbroce y reparación de vías municipales tras finalizar la campaña de desbroce de invierno y dar comienzo la de primavera que, como todos los años, arrancará en Portela. Esta campaña abarca unos 79 kilómetros cuadrados con un total de 78 núcleos repartidos en ocho parroquias.

“Nestes anos intensificamos o desbroce de viais duplicando os traballos nas vías asfaltadas e desbrozado todos os anos as pistas de terra das zonas de concentración parcelaria e monte sendo una labor fundamental para o mantemento das mesmas”, apunta el Concello.

Asimismo, las brigadas municipales están realizando también trabajos de bacheo y mantenimiento en los distintos viales dañados por las lluvias de este inverno. 

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