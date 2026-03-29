El PP de Cuntis insiste en la falta de compromiso del Gobierno con la reparación integral de la N-640
La portavoz municipal del PP de Cuntis, Isabel Couselo, lamenta la falta de compromiso del Gobierno con la reforma integral de la carretera N-640 a su paso por el municipio tras recibir la respuesta emitida por el Ejecutivo a la pregunta parlamentaria de los diputados pontevedreses Pedro Puy, Irene Garrido y Juan Bayón.
La concejala popular reveló que el Ministerio de Transportes se limitó a decir que las actuaciones programadas consisten en rehabilitaciones del firme entre los puntos kilométricos 190 y 222, y que se actuará, cuando el tiempo lo permita, en la mejora de las condiciones de vialidad, algo que, tal y como considera Couselo, no se refiere a ningún proyecto completo y transversal.
Couselo expresó también el temor de los vecinos de Cuntis a que el proyecto integral de la N-640 quede aplazado por cuarto año consecutivo, tanto por la intensidad con la que los socialistas han vendido los arreglos parciales de 650.000 euros, como por la falta de compromisos y plazos en la citada respuesta parlamentaria.