El PP de Cuntis insiste en la falta de compromiso del Gobierno con la reparación integral de la N-640

Isabel Couselo, portavoz municipal del PP de Cuntis Cedida

La portavoz municipal del PP de Cuntis, Isabel Couselo, lamenta la falta de compromiso del Gobierno con la reforma integral de la carretera N-640 a su paso por el municipio tras recibir la respuesta emitida por el Ejecutivo a la pregunta parlamentaria de los diputados pontevedreses Pedro Puy, Irene Garrido y Juan Bayón.

La concejala popular reveló que el Ministerio de Transportes se limitó a decir que las actuaciones programadas consisten en rehabilitaciones del firme entre los puntos kilométricos 190 y 222, y que se actuará, cuando el tiempo lo permita, en la mejora de las condiciones de vialidad, algo que, tal y como considera Couselo, no se refiere a ningún proyecto completo y transversal.

Couselo expresó también el temor de los vecinos de Cuntis a que el proyecto integral de la N-640 quede aplazado por cuarto año consecutivo, tanto por la intensidad con la que los socialistas han vendido los arreglos parciales de 650.000 euros, como por la falta de compromisos y plazos en la citada respuesta parlamentaria.