La oferta para construir las piscinas de Cuntis queda desierta y obliga a licitar de nuevo las obras

Así serán las instalaciones de las nuevas piscinas municipales descubiertas en el lugar de Campo Cedida

La oferta pública para construir unas piscinas municipales descubiertas en el lugar de Campo y el edificio polivalente en Cuntis queda desierta tras cerrar el plazo disponible para que las empresas presentaran sus ofertas.

El Concello de Cuntis sacó este proyecto a licitación el pasado 26 de febrero con un presupuesto base de 652.762 euros, un plazo de ejecución de 12 meses y cerca de un mes para que las empresas pudieran presentar sus ofertas. Así el pasado 18 de marzo finalizó el plazo pero en el acto público para desvelar a las candidatas el Concello se topó con un procedimiento desierto que obliga a presentar de nuevo los pliegos y abrir un nuevo plazo de licitación para poder llevar a cabo los trabajos.

“Imos volver a sacar a licitación. Hai moito traballo e as empresas non se presentan ás obras”, explicaba el alcalde, Manuel Campos, quien explica también que, en principio, no se modificará nada de los pliegos.

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Esta obra, de gran envergadura, es además “unha solución a un problema herdado”, ya que con ella el gobierno busca cumplir el convenio de la Zona Termal a la sentencia judicial que obliga a trasladar las actuales instalaciones.