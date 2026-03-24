Cuntis y Seaga identifican a más de 600 parcelas que incumplen las medidas contra incendios

Revisión de las parcelas Cedida

Seaga y el alcalde de Cuntis realizaron esta mañana una revisión del estado de gestión de biomasa en las parcelas que se encuentran dentro del área de protección, es decir, franjas de seguridad para evitar que se propaguen los incendios. El informe constató el incumplimiento de más de 600 parcelas a las que se les remitirá su responsabilidad de cortar y retirar la maleza.

El Concello de Cuntis está adherido al convenio de colaboración entre La Xunta de Galicia, y la empresa Seaga para la protección de las aldeas en materia de prevención y defensa contra los incendios forestales y fue en este marco que el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, realizó una revisión para certificar el cumplimiento de las obligaciones en gestión de biomasa.

Concretamente, en estas franjas de seguridad los titulares de los terrenos deben cortar y retirar la maleza y especies arbóreas más combustibles como pinos, eucaliptos o acacias.