Investigan a un hombre de Cuntis por un delito de trata de personas con 11 víctimas

La operación se denomina Bugonia y la gestiona el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados Cedida

La Guardia Civil investiga a un vecino de Cuntis de 53 años por un delito de trata de seres humanos con 11 víctimas. Al parecer el hombre captaba a estas personas a través de páginas web con ofertas laborales atractivas para después explotarlas laboralmente.

La investigación, denominada Operación Bugonia y llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados, se inició a raíz de la denuncia de un ex trabajador, que informó de su situación y de que había más personas que sufrían explotación, no solo en el mismo local, sino también en distintos puntos de la provincia de Pontevedra, como Barro, Cuntis y A Estrada.

En el transcurso de la investigación se logró identificar al autor de estos presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y amenazas. El hombre registra además antecedentes policiales de similares características.

Modus operandi

En cuanto al modus operandi, el investigado se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras para explotarlas laboralmente. Captaba a sus víctimas con ofertas laborales ofreciendo contrato de trabajo, un sueldo acorde al horario, alojamiento y otras facilidades para después obligarlas a trabajar de local en local para cubrir distintos turnos de trabajo. Al finalizar la jornada laboral trasladaba a las personas al lugar donde pernoctaban, situado en la parte superior de uno de los locales.

En la recta final de la investigación, se procedió a realizar de forma simultanea varias inspecciones administrativas en todos los locales donde llevaban a cabo esta práctica, y se pudo identificar a más víctimas que estaban siendo explotadas. Como resultado de la operación, pudieron identificarse a un total de 11 víctimas que sufrían explotación en locales de hostelería.

La operación Bugonia está dirigida por el Tribunal de instancia e instrucción de Caldas.