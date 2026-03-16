El II Congreso de Arqueoloxía de Deza dará voz a las investigaciones en Castrolandín

El yacimiento de Castrolandín en Cuntis Cedida

Carlos Otero Vilariño y César Parcero Oubiña presentarán en el II Congreso de Arqueoloxía de Deza un poster que resume sus intervenciones en Castrolandín (Cuntis). Este congreso se celebrará los próximos 21 y 22 de marzo en el municipio de Lalín.

Esta investigación (ArqDePo) que ahora presentarán los investigadores fue posible gracias a un convenio de colaboración entre la Diputación de Pontevedra y el CSIC para investigar distintos yacimientos de la provincia, entre ellos el de Castrolandín, en Cuntis. “Aquí pudimos documentar y darnos cuenta de que el castro era mucho más grande de lo que hoy podemos ver”, explica Otero.

Estas intervenciones se llevaron a cabo entre 2021 y 2023 y una vez que finalizaron se hizo entrega de la documentación y de los resultados tanto al Concello como a la Diputación. Además, también se organizaron exposiciones y charlas en torno a esta fase de los trabajos que ahora se presentará también en este congreso que busca favorecer la visibilidad de proyectos de investigación y promover el diálogo entre profesionales.

El poster llegará a Lalín este fin de semana bajo el título ‘Ate cando, ate onde: o poboamento estendido nun castro galego’ para dar a conocer el entorno de Castrolandín.