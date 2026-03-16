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Cuntis 

Buscan a tres yeguas desaparecidas en Cuntis

Su propietaria asegura que desaparecieron el sábado a última hora de la noche y sospecha que alguien pudo haber abierto el cierre

Fátima Pérez
16/03/2026 11:49
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Estas son las yeguas desaparecidas en Mesego
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Nerea Viana González busca desde la noche del sábado a sus tres yeguas desaparecidas en el lugar de Mesego, en la parroquia de Cuntis. Según relata, fue alrededor de las 23:30 horas cuando se dio cuenta de que los animales ya no se encontraban en la finca. La propietaria sospecha que alguien pudo haber abierto el cierre, provocando que escaparan.

En las proximidades de Mesego se encuentra el monte Cabalar, una zona en la que Nerea cree que podrían encontrarse las yeguas. “Hemos peinado toda la zona, pero aún no han aparecido”, explica.

Asimismo, aclara que las tres yeguas cuentan con microchip y llevan cabezada, y pide que para cualquier información contacten con este número 619290325.

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