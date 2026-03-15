Los populares exigen iniciar cuanto antes la obra integral en la N-640 y evitar los “parches que non resolven o problema”

Isabel Couselo, portavoz municipal del PP de Cuntis Cedida

a portavoz municipal del PP de Cuntis, Isabel Couselo, valora positivamente las reparaciones en la carretera N-640 a su paso por el municipio, pero considera que dichas obras son “insuficientes e tardías”, por lo que anuncia que insistirán ante las administraciones estatal y local en la necesidad de ejecutar lo antes posible el proyecto de reforma y modernización integral de esta vía.

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“O estado da N-640 en Cuntis é pésimo e presenta claras condicións de risco e perigo, xa que é das peores vías nacionais de toda a provincia de Pontevedra, polo que está claro que é mellor que se fagan estes pequenos arranxos a que non se faga nada, pero en todo caso só estamos a falar de parches que non resolven o problema, xa que nuns meses o firme volverá a estar en malas condicións”, destacó la concejala popular.

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La portavoz municipal acusó además al Ministerio de Transportes de falta de compromiso y de perder tiempo y dinero, ya que recordó que hace 13 meses, en febrero de 2025, informó de que el proyecto de reforma integral para Cuntis ya estaba redactado, “polo que non entendemos que agora, que son necesarias estas reparacións, non se estea executado”.

Además, mostró su desconfianza con los nuevos plazos dados por el Gobierno y lamentó la pérdida de dinero que puede suponer esta obra si, como aseguran, dentro de unos meses se realiza la renovación completa de la vía, ya que habrá que fresar esta nueva capa asfáltica al menos en las zonas de aceras y bordes.