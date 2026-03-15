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Cuntis

Cuntis inicia los trabajos para mejorar el acceso a Calvos y anticipa un nuevo plan de bacheo

Las obras cuentan con un presupuesto de 20.000 euros

Fátima Pérez
15/03/2026 17:27
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Tramo de Calvos en el que se está actuando
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Cuntis arranca las obras de mejora de acceso al lugar de Calvos, en la parroquia de Cuntis. El Concello asegura que con esta obra ofrecer solución para una vía que se encontraba muy deteriorada.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 20.000 euros, consistirán en la ejecución de nuevos drenajes y limpieza de márgenes, así como de la reposición de aquellos servicios más afectados y de una nueva pavimentación de 155 metros con aglomerado en caliente para dejar la carretera en las mejores condiciones.

El Concello adelanta también que esta no será la única obra de estas características a ejecutar ya que explica que, cuando el tiempo lo permita, iniciarán un plan de bacheo para reparar distintas vías del municipio dañadas por los temporales que azotaron las infraestructuras durante este invierno, siguiendo un poco la línea de lo que ya está haciendo el Ministerio de Transportes en el tramo de la N-640 que atañe a la villa termal.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, junto al alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y otras autoridades

Transportes repara un tramo de la N-640 en Cuntis tras los temporales

Más información

Esta, por su parte, cuenta con un presupuesto de 650.000 euros para impermeabilizar la plataforma y evitar la formación de nuevos socavones y reducir así los siniestros. 

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