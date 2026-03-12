Dos heridos en una colisión entre un jeep y una furgoneta en San Mamede de Piñeiro

El airbag saltó en el jeep tras la colisión Cedida

Dos personas resultaron heridas esta mañana, cerca de las 9:30 horas, tras colisionar un vehículo y una furgoneta en el lugar de A Igrexia, en la parroquia de San Mamede de Piñeiro, en Cuntis.

La mujer, que conducía un jeep, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para ser atendida tras recibir el impacto del airbag, que se activó a causa de la colisión. Por su parte, uno de los tres ocupantes que viajaban en la furgoneta, concretamente el que se encontraba en el asiento central, también fue trasladado, ya que su cinturón solo cubría la parte baja del cuerpo y, debido al impacto, presentaba molestias cervicales y otras dolencias.

Al parecer, cuando el jeep se iba a incorporar a la vía, como la carretera ascendía y giraba hacia la izquierda, la conductora no pudo ver que la furgoneta se aproximaba y ambos vehículos impactaron en esa curva.

Hasta el lugar se desplazaron el servicio municipal de Emerxencias, la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Cuntis.