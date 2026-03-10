Transportes repara un tramo de la N-640 en Cuntis tras los temporales

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, junto al alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y otras autoridades Gonzalo Salgado

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitó esta mañana las obras que se están ejecutando en la N-640, a su paso por Cuntis, y anunció allí una inversión de 12 millones de euros para reparar las carreteras del Estado en la provincia de Pontevedra tras los daños provocados por los temporales de los últimos meses. Concretamente, en la villa termal se destinarán más de 650.000 euros.

Estos trabajos forman parte del Plan Especial de Reparación y Conservación activado por el Ministerio de Transportes para paliar los efectos de los temporales, pero son independientes del proyecto de asfaltado integral de la N-640 a su paso por Cuntis valorado en más de 12 millones de euros. Tal y como aseguró Blanco, el Ministerio ya está trabajando para poder licitar cuanto antes esos trabajos e iniciar las obras este año.

Reparación integral

Precisamente esto es lo que reclamaba desde hace unos meses la plataforma de afectados N-640 que se creó en redes sociales para exigir una reparación integral de la vía. “Algo de caso fixeron”, apunta el promotor de esta iniciativa vecinal, José Touriño Gómez. “Están collendo tramos grandes, o ideal sería a reparación integral, pero polo menos algo é algo”, sentenció Touriño.

Durante la visita, Blanco explicó que la actuación se está ejecutando en un tramo de unos 12 kilómetros por el que circulan más de 7.300 vehículos a diario. Además, detalló que se contemplan también otras intervenciones en esta misma carretera a su paso por concellos como Caldas, Lalín, Silleda o A Estrada, todo dentro del mismo Plan Especial de Reparación y Conservación.

Trabajos y plazos

La obra consiste en el fresado de unos cinco centímetros de la capa de rodaje para su substitución por una nueva de aglomerado. Esto permitirá impermeabilizar la plataforma, evitar la formación de nuevos socavones y finalizar con el repintado de toda la vía.

La actuación, tal y como apunta el Concello de Cuntis “é vital para a seguridade, xa que a vía soporta unha alta porcentaxe de tráfico pesado”.

En cuanto a los plazos, se estima que los trabajos en este tramo de Cuntis, donde ya se pueden experimentar algunas retenciones o molestias puntuales por las obras, duren de dos a tres días, siempre y cuando la climatología lo permita, por lo que la próxima semana estaría todo finalizado y renovado.