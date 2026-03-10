La Cofradía del Santo Sepulcro presenta un programa de Semana Santa cargado de actos religiosos

Procesión de Semana Santa en Arousa D.A.

Cuntis celebrará un año más su Semana Santa con un amplio programa de actos religiosos entre el 19 de marzo y el 5 de abril organizados por la Cofradía del Santo Sepulcro.

El programa comenzará el próximo jueves 19 de marzo con el novenario de la Virxe das Dores. Ya el 27 de marzo, Viernes de Dolores, se celebrará una misa cantada por la Coral de San Mamede de Piñeiro.

El Sábado de Pasión, 28 de marzo, será el funeral por los cofrades difuntos y se hará entrega de los medallones a los y las nuevas cofrades. El domingo se bendecirán los ramos como cada año a las 12:00 horas en la plazuela del Convento de San Benito.

El Miércoles Santo, 1 de abril, tendrá lugar el viacrucis urbano que partirá del Monte de Maráns a las 21:00 horas. El Jueves Santo será uno de los días grandes del programa con el lavatorio de pies a las 19:00 horas y la procesión con la imagen del Nazareno de Troáns y la Dolorosa en la Praza de Ferrol a las 21:00 horas.

El Viernes Santo habrá un nuevo viacrucis, una procesión infantil, mientras que el Sábado de Gloria será el turno de la Procesión de la Soledad hasta el cementerio y una vigilia pascual a las 22:00 horas en la que se repartirá chocolate y rosca para los asistentes. El Domingo de Pascua la misa será a las 12:00 horas y pondrá el broche de oro a la programación.