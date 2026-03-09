Con una media de 51 años, Cuntis es el municipio de la comarca arousana más envejecido

El Concello considera que los servicios son suficientes para atraer población joven, pero la falta de vivienda pasa factura Gonzalo Salgado

El municipio de Cuntis es el más envejecido de la comarca de Arousa. Así lo reflejan los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), que sitúan la edad media de su población en 51 años en el 2024. La cifra se posiciona por encima de la media comarcal, que alcanza los 48,02 años, y también supera la registrada en Galicia, de 48,36 años. De hecho, Cuntis es el único municipio de Arousa que rebasa la barrera de los 50 años de media.

Tras él se posicionan otros concellos con una población también envejecida, como Portas, con 49,66 años de media, y Rianxo, con 48,86 años.

Por su parte, en el extremo contrario estarían Ribadumia y Pontecesures, los ayuntamientos de la comarca con la edad media más joven, 44 años.

Más servicios sociales

Este dato no es algo nuevo, de hecho desde el Concello cuntiense son más que conscientes de esta realidad. “Agora mesmo deben quedar catro usuarios que pasan dos 100 anos, pero tivemos máis, algún que chegou ata os 110 anos”, explica Ana Loureiro Teaño, concejala de Servicios Sociales de Cuntis. La misma Loureiro asegura que ante esta realidad aumenta también la demanda de servicios sociales como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), “hai que ir adaptando os servizos as necesidades da poboación”, cuenta la edila.

“A xente maior tamén compra e consume, pero a poboación xove tende a ser máis consumista” Manuel Campos, alcalde de Cuntis

Este envejecimiento también se hace visible en otros servicios como el comercio o la hostelería local. “A xente maior tamén compra e consume, pero é certo que a poboación xove tende a ser máis consumista por así decilo”, señala el alcalde, Manuel Campos. El regidor asegura que Cuntis lleva cargando con esta situación desde hace años, “temos moita poboación que supera os 60 anos, por riba doutros concellos da comarca, e non é que non naza xente, pero temos moita poboación maior que fai que non superemos esa pequena barreira”, insiste Campos.

Servicios y punto estratégico

A pesar de los datos que avalan el envejecimiento de este municipio, desde el gobierno local tienen claro que Cuntis cuenta con una importante oferta de servicios. “Temos un servizo de conciliación, a escola de música, Cuntis non pode decir que non teña actividades. Ademais, estamos moi ben situados preto de Pontevedra e Santiago, que son os puntos máis importantes de emprego na zona”, explica Campos. Sin embargo, es consciente también de donde reside el problema: “patinamos un pouco na vivenda”.

Falta de vivienda

Así lo confirma el presidente de la Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo, Fernando Otero, quien coincide en que una de las necesidades de la villa termal es precisamente el acceso a la vivienda. “Hay bastante juventud, pero la población en los años 70 era de 7.000 habitantes y ahora somos unos 4.000 con lo cual mucha gente de esa generación tienen ahora 70 años”, comenta Otero.

Además, considera esencial mejorar el atractivo del municipio para repoblar de nuevas generaciones. “Creo que algo más se podría hacer, y no es una crítica, pero está claro que podemos mejorar porque estamos en un sitio céntrico cerca de Santiago y Pontevedra pero no hay vivienda y hay muy poco trabajo, la mayoría nos vemos obligados a trabajar fuera”, explica el presidente.

“Creo que algo más se podría hacer porque estamos en un sitio céntrico, pero no hay vivienda ni trabajo” Fernando Otero, presidente de la Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo

Con todo, a pesar de las necesidades y las circunstancias demográficas Fernando garantiza que Cuntis “es un concello con vida, pero falta algo y eso es evidente”.

Ante esta realidad demográfica, la Xunta de Galicia mantiene en marcha diferentes iniciativas orientadas a promover el envejecimiento activo entre la población mayor. Entre ellas destaca el programa Bienestar en Balnearios, una iniciativa que permite a las personas mayores acceder a estancias termales con actividades orientadas a mejorar su salud y bienestar.

En el marco de este programa, la conselleira de Política Social, Fabiola García, visitó en varias ocasiones el Balneario de Cuntis, donde puso en valor esta iniciativa como un ejemplo de envejecimiento activo, destacando su objetivo de garantizar el bienestar de todos los gallegos, independientemente de su edad.

Así, la Xunta apuesta cada año por este programa para prevenir situaciones de dependencia o deterioro cognitivo y favorecer la socialización de las personas mayores, así como las experiencias intergeneracionales. En esta línea, la conselleira avanzó a finales de 2025 que el gobierno autonómico mantendría el programa también en este 2026, reservando más de 300.000 euros en los presupuestos autonómicos.

En definitiva, el envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los principales retos demográficos de Cuntis. Aunque el municipio mantiene una oferta de servicios y una ubicación estratégica que podrían favorecer la llegada de nueva población joven, la falta de vivienda y de oportunidades laborales no ayuda a que las cifras mejoren y por ello, entre tanto, la realidad actual obliga a reforzar los recursos destinados al bienestar de la población envejecida.