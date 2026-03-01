Cuntis licita las obras de sus nuevas piscinas municipales que serán una realidad en 2027

Así serán las instalaciones de las nuevas piscinas municipales descubiertas en el lugar de Campo Cedida

Cuntis saca a licitación el contrato de obra para construir unas piscinas municipales descubiertas en el lugar de Campo y el edificio polivalente tras su aprobación el pasado miércoles en la comisión de gobierno.

Con esta actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 652.762,94 euros, el gobierno local da cumplimiento al convenio de la Zona Termal y a la sentencia judicial que obliga al traslado de las actuales instalaciones (que se encuentran en situación precaria), garantizando así unas nuevas piscinas

“Este proxecto é máis que unha nova infraestrutura; é unha solución a un problema herdado, unha aposta clara pola modernización dos nosos servizos e un investimento que redundará na capacidade de Cuntis para atraer e fixar poboación no rural, dando servizo tamén aos concellos da nosa contorna”, apuntó el alcalde de Cuntis.

En cuanto a los detalles de las nuevas instalaciones, el proyecto incluirá: dos piscinas descubiertas, una destinada a personas adultas y otra de uso infantil; un edificio polivalente y de servicios; vestuarios y control de acceso; cantina con terraza y espacios de ocio; y una sala de primeros auxilios para dar servicios médicos y técnicos en caso de necesidad.

Financiación

El desarrollo de estas obras no tendrá repercusión en la estabilidad presupuestaria ni en la sostenibilidad financiera del Concello, ya que cuenta con la financiación por parte de la Diputación de Pontevedra.

En concreto, los fondos se estructuran en dos aportaciones: 500.000 euros procedentes del Plan Provincia Extraordinaria 2025 y 152.762,94 euros con cargo al Plan de Obras y Servicios del +Provincia 2025. El plazo estimado para la ejecución total de los trabajos será de doce meses, por lo que las instalaciones será una realidad en 2027.