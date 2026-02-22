Cuntis exalta la tradición con el ‘Lacón con Grelos’ y despide el carnaval con el ‘Chapante’

Las viandas no faltaron en la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis Mónica Ferreirós

El Concello de Cuntis puso ayer la guinda final a la ‘Festa do Lacón con Grelos’ en una jornada llena de actividades.

Desde bien temprano fueron muchas las personas que acudieron a la cita con ganas de disfrutar. Es por ello que, en el momento en el que se abrió la carpa para saborear el lacón con grelos, las mesas se atiborraron de comensales dispuestos a saborear uno de los platos más típicos del entroido. Familias al completo, parejas o grupos de amigos, nadie quiso perderse esta cita declarada de Interese Turístico de Galicia.

Comensales en la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis Mónica Ferreirós

Por la tarde los festejos continuaron con, por ejemplo, el baile infantil en la Praza da Constitución o la actuación musical de la cantante y presentadora Fátima Pego que comenzó pasadas las seis y media.

Una hora después dio comienzo una de los eventos más esperados para los vecinos y vecinas de Cuntis: el velorio y el posterior ‘Enterro do Chapante’. Como en años anteriores fueron muchas las personas que participaron en este acto con el que tradicionalmente se pone fin a la época de carnaval en este municipio termal.