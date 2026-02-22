Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis exalta la tradición con el ‘Lacón con Grelos’ y despide el carnaval con el ‘Chapante’

La carpa se llenó de comensales durante toda la jornada y la comitiva del velorio reunió a centenares de personas

C. Hierro
22/02/2026 21:50
Las viandas no faltaron en la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis
Las viandas no faltaron en la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Cuntis puso ayer la guinda final a la ‘Festa do Lacón con Grelos’ en una jornada llena de actividades.

Desde bien temprano fueron muchas las personas que acudieron a la cita con ganas de disfrutar. Es por ello que, en el momento en el que se abrió la carpa para saborear el lacón con grelos, las mesas se atiborraron de comensales dispuestos a saborear uno de los platos más típicos del entroido. Familias al completo, parejas o grupos de amigos, nadie quiso perderse esta cita declarada de Interese Turístico de Galicia.

Comensales en la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis
Comensales en la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis
Mónica Ferreirós

Por la tarde los festejos continuaron con, por ejemplo, el baile infantil en la Praza da Constitución o la actuación musical de la cantante y presentadora Fátima Pego que comenzó pasadas las seis y media.

Una hora después dio comienzo una de los eventos más esperados para los vecinos y vecinas de Cuntis: el velorio y el posterior ‘Enterro do Chapante’. Como en años anteriores fueron muchas las personas que participaron en este acto con el que tradicionalmente se pone fin a la época de carnaval en este municipio termal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina