Diario de Arousa

Cuntis

Cuntis se prepara para el día grande del ‘Lacón con Grelos’ de la mano de Alfonso Hermida

La apertura de la carpa es a las dos pero, desde las once las calles de la villa termal se llenarán de música

C. Hierro
21/02/2026 23:40
Asistentes a la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis el año anterior
Asistentes a la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis el año anterior
Mónica Ferreirós
Cuntis se prepara para vivir el día grande de la ‘Festa do Lacón con Grelos’. Para ello, desde bien temprano por la mañana, las calles se llenarán de música de la mano de la Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de la villa.

A las 11:45 comenzará el Desfile de Entroido Tradicional do Folión de Carracedo da Serra y abrirá sus puertas la Feira de Artesanía e Produtos Agroalimentarios. Quince minutos después, los asistentes ya podrán disfrutar de las exposiciones sobre camelias, miel, motos clásicas o el encaje de bolillos.

Poco después -a las 12:15- el periodista Alfonso Hermida, una de las caras gallegas más conocidas de la televisión, será el encargado de dar el pregón para que, posteriormente, se lleve a cabo la apertura de la carpa. Este espacio está previsto que se llene de comensales para disfrutar del lacón con grelos, una de las comidas más típicas de la época del Entroido.

Por la tarde, la programación de este festejo continúa con varias actividades. Así, a las 16:45 comenzará el baile infantil en la carpa de la Praza de Constitución, a las 17:30 dará comienzo el taller prehistórico de la mano de Fran Ameixeiras y, a las 18:30 empezará la actuación musical de la cantante y presentadora gallega Fátima Pego.

A las 19:30 está previsto que empiece una de las citas más esperadas: el velorio y el posterior ‘Enterro do Chapante’.

Este evento simboliza el final del carnaval en el municipio termal y, como en años pasados, se espera que sea una de las actividades más multitudinarias de la fiesta con centenares de personas en la comitiva.

