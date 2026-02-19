Mi cuenta

Máxima expectación en Cuntis por conocer al Chapante vestido este año por el Cuntilín

La gala será mañana a las 21:00 horas en el Centro Sociocultural Patelas y dará para a la Festa do Lacón

Fátima Pérez
19/02/2026 06:00
El Chapante de la última edición del Lacón
El Chapante de la última edición del Lacón
Cedida
La villa termal ya tiene todo listo para celebrar mañana su esperada Gala do Chapante como acto de apertura de la Festa do Lacón con Grelos, declarada de interés turístico de Galicia.

La cita será mañana, como cada año, en Centro Sociocultural Patelas a las 21:00 horas. En esta ocasión el local homenajeado será el ya anunciado Casa Chedas por su longevidad y tradición en Cuntis. Su reconocimiento engloba los dos aspectos que premió el año pasado el Concello: su trayectoria y su papel en el ámbito del rural.

Al igual que en la última edición la compañía de teatro Chumpá será la encargada de llevar al escenario el clásico espectáculo cómico en el que se representan diferentes escenas del icónico personaje del Entroido de Cuntis: el Chapante.

Será cuando finalice la gala que se desvelará el aspecto de este personaje para esta edición. Posteriormente se incinerará en el Enterro do Chapante el domingo en el último acto del programa de fiestas.

El grupo español conformado por Teo Cardalda y María Monsonís

La actuación del grupo Cómplices será el plato fuerte en la noche del Lacón con Grelos

En esta ocasión fueron los niños y niñas del Cuntilín, el programa de conciliación de Cuntis, los encargados de vestir al personaje que da nombre a la gala y que hasta el último momento se mantiene como el secreto mejor guardado del carnaval.

Sábado de Lacón

Ya el sábado la celebración continuará a partir de las 18:00 horas con la actuación de la Agrupación Municipal de Música y Baile Tradicional y su Banda de Acordeones de Cuntis, también actuará el grupo folclórico ‘Hai que roelo’ y a las 20:45 horas será la apertura de la carpa para el concierto de ‘D’Crooners Band’ y, el más esperado, ‘Cómplices’. 

La jornada se cerrará con el Guatequelacón que dará paso al día grande: el domingo del Lacón con Grelos.

