La asociación cuntiense Río Gallo iniciará en marzo una recogida de juguetes y material escolar

Campaña de recogida de juguetes y material escolar Cedida

La Asociación Cultural Xuvenil Río Gallo de Cuntis continúa con su actividad social en el municipio y pone en marcha una campaña de recogida de juguetes y material escolar para el mes de marzo.

La iniciativa arrancará el próximo 2 de marzo y se prolongará hasta el día 31. La intención de la entidad cuntiense es poder recoger el mayor número de juguetes y material escolar para donarlo a Cruz Roja, a la asociación Boa Vida Inclusión Activa y Vivir do Traballo.

Los puntos de recogida para todos los materiales que se quieran donar serán: Super Cien, Expert Louzao, Libreria Maresa, Claudio Multipernas, Pepe de Amelia y Alimentación Ameixeiras. Por su parte, la recogida de productos de segunda mano se deberán depositar en la Oficina Municipal de Información Xuvenil en Cuntis (Omix).

Una vez más esta iniciativa cuanta con el apoyo del Concello, ya que la asociación Río Gallo lleva años acercando propuestas solidarias al municipio, además de actividades y ofertas culturales como el viaje a la estación de Leitariegos que partirá el próximo 28 de febrero para disfrutar de dos días de nieve y deporte en la provincia de León.