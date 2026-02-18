Diputados populares se reúnen con los clubs de Cuntis para informar sobre ayudas al deporte

Los diputados del grupo parlamentario del Partido Popular en Cuntis Cedida

Los diputados del grupo parlamentario del Partido Popular, Raúl Santamaría y Manuel Santos, se reunieron esta mañana con diversos clubs deportivos de Cuntis para informar de las nuevas ayudas de la Xunta para estas entidades, dotadas con dos millones de euros y cuyo plazo de solicitud finaliza el próximo 2 de marzo.

Estas ayudas están dirigidas a clubs deportivos, sociedades anónimas, secciones deportivas y núcleos de entrenamiento especializado inscritos en el Registro de entidades deportivas de Galicia (Redega).

En cuanto a las cuantías pueden llegar hasta los 10.000 euros para clubs y 25.000 euros para núcleos de entrenamiento especializado.

En concreto, los populares se reunieron con representantes de entidades como el Club Baloncesto Grenlins de Cuntis, el Atlético de Cuntis C.F, el Club de Montaña Xesteiras, la Escudería Cuntis Vila Termal o el Club de Atletismo de Cuntis.

Además de dar a conocer la financiación de la Xunta, el encuentro también sirvió para que los diputados conocieran las necesidades deportivas existentes en el concello y las propuestas de mejora de cada entidad.