Cuntis rinde homenaje en esta Gala do Chapante a los 75 años de historia del bar Casa Chedas

Los actuales propietarios del bar Casa Chedas en Cuntis Cedida

El Concello de Cuntis rendirá homenaje este año a un local con más de 75 años de historia: el bar Casa Chedas.

La historia de este local se remonta a la década de 1950 y aunque ahora es un referente en la hostelería de la villa, en aquel momento era solo un punto de recogida de leche. Su fundador, José Chedas, inició esta labor con su mujer, mientras trabajaba en la fábrica de Nestlé de Pontecesures. José era el encargado de recoger la leche y enviarla y precisamente este local se convirtió en el punto de logística.

El espacio también funcionó -paralelamente- como barbería y no fue hasta 1955 que se abrió el servicio de taberna, incorporando también un pequeño ultramarinos y un servicio de taxis. En definitiva se convirtió en el centro neurálgico de Cuntis y en el espacio en el que se podían cubrir todo tipo de necesidades.

En 1977 el negocio pasó a convertirse en un bar al uso y los hijos del matrimonio que vio nacer Casa Chedas colaboraron activamente para mantener viva esta leyenda. Finalmente en 1985 llegó el relevo definitivo. El hijo menor, Ramón Chedas Lorenzo tomó las riendas con ayuda de su mujer.

Gala do Chapante

Ahora el Concello quiere devolverle a este espacio “unha pequena parte do que eles deron á comunidade” por eso serán reconocidos este año en la Gala do Chapante el próximo viernes 20 de febrero como arranque de la Festa do Lacón con Grelos . “Ese pequeno agasallo que reciben é un símbolo de gratitude por décadas de portas abertas, de conversas compartidas e por ser, en definitiva, o punto de reunión para varias xeracións que atoparon en Casa Chedas un fogar fóra da casa”, apunta el Concello cuntiense.