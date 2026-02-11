El PP exigirá mejoras urgentes para la N-640 en Cuntis ante el Congreso de los Diputados

Visita de los diputados populares a la N-640, a su paso por Cuntis Cedida

El grupo municipal del PP de Cuntis asegura que los tres diputados populares presentarán en el Congreso una nueva iniciativa para exigir al Ministerio de Transportes la mejora urgente de la carretera nacional N-640.

Los representantes populares, Pedro Puy, Juan Bayón e Irene Garrido, se acercaron a Cuntis para conocer de primera mano las graves deficiencias y la peligrosidad de esta vía a su paso por el municipio junto a la portavoz popular, Isabel Couselo, y los concejales del grupo.

“Estamos ante unha estrada que é fundamental para Cuntis e para todo o interior da provincia e que se atopa totalmente degradada, algo que sabe o propio Goberno de España”, apuntó Puy quien recordó también que el Estado prometió el año pasado 28 millones de euros que según explica no llegaron a Galicia.

Por otra parte, el diputado aseguró que no se trata solo de un “problema económico”, ya que afirma que el Gobierno acaba de renunciar, “incomprensiblemente”, a 60.000 millones procedentes de Europa para infraestructuras, “polo que estamos ante unha falta total de vontade política con Cuntis, cos seus veciños e cos cidadáns da provincia”, apuntó.