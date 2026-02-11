Mi cuenta

Cuntis

La asociación Río Gallo recauda más de 300 kilos de alimentos para la Protectora de Vilagarcía

Fátima Pérez
11/02/2026 18:57
La Asociación Río Gallo recaudó más de 300 kilos de alimentos para mascotas en favor de la Protectora de Vilagarcía
La Asociación Río Gallo recaudó más de 300 kilos de alimentos para mascotas en favor de la Protectora de Vilagarcía
Cedida
La Asociación Cultural Xuvenil Río Gallo de Cuntis recaudó más de 300 kilos de alimentos para mascotas en favor de la Protectora de Animais de Vilagarcía de Arousa. Lo hizo a través de una campaña de recogida que se inició el pasado 12 de enero y finalizó este 7 de febrero.

Asociación Protectora de Animais de Vilagarcía de Arousa

La asociación cuntiense Río Gallo pone en marcha su quinta campaña de recogida de alimentos para mascotas

Más información

Se trata además de la quinta edición de esta campaña solidaria que permitió donar alimentos en distintos puntos del municipio cuntiense. Así, en menos de un mes la entidad logró reunir más de tres kilos de alimentos que, como cada año, se destinan a la Protectora de Vilagarcía. “Son lugares que non reciben moitos fondos públicos e así prestamos axuda”, explica Otero.

Los alimentos ya están en Vilagarcía y desde Río Gallo agradecen la colaboración de todos las personas que pudieron donar. “Non podemos estar máis agradecidos. Cada saco, cada lata, cada xesto contou”, sentencian. 

