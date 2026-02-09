Cuntis
Un vehículo pierde el control en la N-640 y choca contra un árbol
El turismo daño también una farola que tuvo que ser retirada al bloquear una parte del vial
Un joven tuvo que ser atendido este mediodía tras colisionar contra una farola y un árbol en la N-640 a la altura del lugar de A Ran, en Cuntis.
Al parecer se trataba de un hombre de 21 años que venía desde A Estrada y perdió el control del vehículo en un tramo recto chocando contra un árbol y dejando una farola inclinada hacia la carretera.
Tras la colisión la farola bloqueó un tramo de la vía y fue necesario que la Guardia Civil de Tráfico y Operarios del Concello de Cuntis la retiraran.
Por su parte, el joven fue trasladado al hospital en ambulancia, pero no sufrió daños graves.