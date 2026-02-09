Un vehículo pierde el control en la N-640 y choca contra un árbol

El conductor del vehículo perdió el control en un tramo de la N-640 Cedida

Un joven tuvo que ser atendido este mediodía tras colisionar contra una farola y un árbol en la N-640 a la altura del lugar de A Ran, en Cuntis.

Al parecer se trataba de un hombre de 21 años que venía desde A Estrada y perdió el control del vehículo en un tramo recto chocando contra un árbol y dejando una farola inclinada hacia la carretera.

Tras la colisión la farola bloqueó un tramo de la vía y fue necesario que la Guardia Civil de Tráfico y Operarios del Concello de Cuntis la retiraran.

Por su parte, el joven fue trasladado al hospital en ambulancia, pero no sufrió daños graves.