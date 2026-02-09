Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Un vehículo pierde el control en la N-640 y choca contra un árbol

El turismo daño también una farola que tuvo que ser retirada al bloquear una parte del vial 

Fátima Pérez
09/02/2026 16:49
El conductor del vehículo perdió el control en un tramo de la N-640
El conductor del vehículo perdió el control en un tramo de la N-640
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Un joven tuvo que ser atendido este mediodía tras colisionar contra una farola y un árbol en la N-640 a la altura del lugar de A Ran, en Cuntis.

Al parecer se trataba de un hombre de 21 años que venía desde A Estrada y perdió el control del vehículo en un tramo recto chocando contra un árbol y dejando una farola inclinada hacia la carretera. 

Tras la colisión la farola bloqueó un tramo de la vía y fue necesario que la Guardia Civil de Tráfico y Operarios del Concello de Cuntis la retiraran.

Por su parte, el joven fue trasladado al hospital en ambulancia, pero no sufrió daños graves. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Nuevo sendero azul en Sanxenxo

Sanxenxo añade un nuevo Sendero Azul y se convierte en líder nacional con nueve
C. Hierro
Entroido en Arousa 2025

Rianxo ya tiene listo su amplio programa de actividades para celebrar seis días de Entroido
Fátima Pérez
Los deportistas del Natural en Torrevieja

Lluvia de medallas para los taekwondistas arousanos en el Campeonato de España
María Caldas
Vistas de la estación de tren desde la de autobuses

La futura estación intermodal de Vilagarcía se pone en marcha
Olalla Bouza