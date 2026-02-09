Mi cuenta

Diario de Arousa

Cuntis apuesta este año por un profesional de la comunicación para el pregón del Lacón

Será el próximo 22 de febrero con el conocido periodista y presentador de la TVG, Alfonso Hermida Mejuto

Fátima Pérez
09/02/2026 21:00
Alfonso Hermida Mejuto pronunciará el pregón a las 12:00 horas
Alfonso Hermida Mejuto pronunciará el pregón a las 12:00 horas

Cedida
Cedida
El periodista y presentador Alfonso Hermida Mejuto será el pregonero de la XXVII Festa do Lacón con Grelos de Cuntis. Así lo anunció en Concello apostando en esta ocasión por una de las figuras más respetadas y reconocidas del panorama mediático gallego. Hermida, quien destacó como presentador de informativos y al frente de programas históricos como En Xogo, labor que le llevó a ganar un Premio Mestre Mateo a mejor comunicador en 2004, dará el pistoletazo de salida al día grande de Cuntis el próximo 22 de febrero.

Con esta elección, que según apunta el alcalde, Manuel Campos, “non é casualidade”, el Concello busca elevar aún más el perfil de una celebración declarada de Interés Turístico.  “Queremos convidar a todos os galegos e galegas a que veñan a Cuntis o día 22, non só para escoitar a un pregoeiro de luxo, senón para gozar da hospitalidade da nosa vila e do mellor lacón con grelos do mundo”, señala Campos.

Asistentes a la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis

La periodista Rocío Padín conducirá la XXVII Festa do Lacón con Grelos de Cuntis

El pregón tendrá lugar a las 12:00 horas, momento en el que Hermida compartirá con el público su visión de esta tradición culinaria.

Aunque el pregón de Hermida será el acto central de la mañana, Cuntis vivirá ese domingo toda una jornada festiva desde primera hora con pasacalles de la agrupación municipal de música y baile tradicional, una feria de artesanía y exposiciones singulares como la de encaje o la muestra ‘A camelia no lacón con grelos’.

El  broche de oro lo pondrá, como cada año, el entierro del Chapante, el ritual que simboliza el final del Entroido. 

